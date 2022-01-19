الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يُخصص أكثر من 268 مليون يورو للتعليم والصحة فى أفغانستان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أطلق الاتحاد الأوروبي مشاريع بقيمة 268.3 مليون يورو لتكثيف الدعم الحيوي للشعب الأفغاني، في ظل الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يُعاني منها.

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الإثنين، أن الدعم سيُركز على ملفات التعليم والصحة العامة والحفاظ على سبل العيش، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا، وسيتم توجيهه من خلال وكالات الأمم المتحدة العاملة في أفغانستان مثل "اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة".

وقالت مفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن: "إن عدم ترك أي شخص خلف الركب هو مبدأ أساسي لمشاركة الاتحاد الأوروبي في العالم، واليوم نظهر ما قلناه مرات عديدة: فنحن لن نتخلى عن الشعب الأفغاني، ويسعدني أننا نعالج الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وندعم سبل العيش في ظل المعايير الواضحة التي حددها مجلس الشئون الخارجية، حيث تركز المشاريع على الصحة والتغذية والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم، لا سيما للنساء والفتيات، كما ندعم الأنشطة المدرة للدخل والأمن الغذائي والأسواق المحلية، كما أننا استجبنا بسرعة للتخفيف من معاناة السكان والحفاظ على مستقبل الشعب الأفغاني، خاصة النساء والشباب".

وسوف تدعم سبعة مشاريع بقيمة 186 مليون يورو ملفات الصحة والتعليم وسبل العيش للأفغان، وسيتم تنفيذها من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمي وبرنامج الغذاء العالمي بحسب البيان.

إلى جانب ذلك، أبرز البيان أنه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لتحسين مرافق الاختبار والمراقبة والمستشفيات للتعامل مع كوفيد- 19، من خلال منظمة الصحة العالمية، والتخفيف من آثارها عبر تحسين الوصول إلى التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، فيما سيسمح هذا المشروع بتخصيص 25 مليون يورو من أجل القضاء على شلل الأطفال الذي لا يزال سائدًا في أفغانستان.

الأزمة الإنسانية الدعم الحيوي الاتحاد الأوروبي المنظمة الدولية للهجرة الصحة العالمية

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