منها «التحدي الصيني».. أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي مجموعة متنوعة من الإصدارات، وهي كالتالي "متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار"، من تأليف ريتشارد وولين، ومن ترجمة محمد عناني، "التحدي الصيني: تشكيل اختيارات قوة ناهضة" من تأليف توماس جيه كريستنسن ومن ترجمة خالد الفيشاوي وأحمد زكي أحمد، ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية "بعيدًا عن روما" من تأليف بابلو مونتويا ومن ترجمة جيهان أمين ورواية "ناجازاكي" من تأليف إيريك فاي، ومن ترجمة سحر سمير يوسف، "تاريخ روسيا: من القبيلة إلى الأمة" من تأليف ليف غوميليوف، ومن ترجمة عاطف معتمد ،سعد سيد خلف ووائل فهيم.



"الحكومة الصالحة" تأليف بيير روزنفالون ومن ترجمة نجوى حسن، "ابن أخي رامو" من تأليف دنيس ديدرو ومن ترجمة عبد الرشيد محمودي، "ما بعد التاريخ: الخيال التاريخي في أوروبا القرن التاسع عشر" لهايدن وايت ومن ترجمة شريف يونس، "الدليل الإرشادي للخلايا الجذعية" من تأليف بول نوبيلفر ومن ترجمة محمد حسونة ومن مراجعة وتقديم حسين ثابت، "المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي" ليوسف البصير، ومن ترجمة أحمد محمود هويدي ، "المذهب الإنساني في الغرب" من تأليف عبد النور بيدار ومن ترجم فوزية العشماوي، "هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب" من تأليف إيفرت كارل دولمال ،من ترجمة محمد حسونة، و"جغرافية السياسة في روسيا" من تأليف ألكسندر دوجين ومن ترجمة عاطف معتمد، سعد خلف ووائل فهيم.

ومن المقرر أن يشارك المركز بإصداراته في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، الذي يحل فيه اسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض.