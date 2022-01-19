الأربعاء 19 يناير 2022
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سياسي

«طاقة النواب»: قرارات الرئيس إنجاز حقيقي أسعد ملايين الأسر

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، مساء أمس الثلاثاء، تعد إنجازًا حقيقيًا يضاف إلى كم كبير من إنجازات القيادة المصرية التي تزيد يومًا بعد يوم من أجل تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن قرارات الرئيس الأخيرة من زيادة الأجور ورفع الحد الادني إلى ٢٧٠٠ جنيه بدلًا من ٢٤٠٠ جنيه وأيضًا تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، أدخل الفرحة والسرور على ملايين الأسر المصرية ، موضحًا أن الرئيس السيسي دائمًا يشعر بالمواطن ويبذل الكثير من أجل توفير حياة كريمة له.

وأشار الجبلاوي إلى أن القيادة السياسية حريصة على تطوير جودة التعليم والارتقاء به، مضيفًا أن تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم في مصر، رغم أن هذا القرار سيكلفها الكثير في ظل ما يمر به العالم أجمع من تداعيات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد بجميع الدول، قائلًا: "شكرًا للرئيس السيسي علي ما يقدمه للمصريين".

وكان الرئيس السيسي قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وكذلك إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

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