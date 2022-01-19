التعليم العالي: الإعلان عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2022/2023 المقدمة من التشيك

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة التشيك للعام الدراسي 2022/2023.

وأفاد التقرير بأن هذه المنح مخصصة لجمع المادة العلمية اللازمة لدرجة الدكتوراه ومدتها عام، أما المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه تصل مدتها إلى 5 أشهر، وذلك في المجالات الآتية: (الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها).

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 29 مارس 2022، علمًا بأنه يشترط للتقدم للمنحة أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية، وأن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، كما يشترط للمتقدم لجمع المادة العلمية ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات عند التقدم للمنحة.

وأكد التقرير أن تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله أى جهة أخرى ) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب، بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

وتناول التقرير المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة ومنها : (عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة، وخطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأية منحة أو بعثة أخرى، وكذا عدم حصول المتقدم على أية منحة أو مهمة علمية، وكتابة استمارة التقدم للمنحة والمتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكي.

وللتعرف على المزيد من المعلومات والمستندات المطلوبة يمكن الدخول على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات التالي:

https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1-5/

وأضاف التقرير أن تسليم المستندات والوثائق في العنوان التالي : 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي – قصر العيني ـ الدور الثاني ـ القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق البريد.