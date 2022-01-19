الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تسجل 79 ألف إصابة بكورونا.. والإجمالي يقترب من المليونين

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

سجلت أستراليا 79 ألفا و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و955 ألفا و400 إصابة.

وذكرت صحيفة /سيدني مورنينج هيرالد/ الأسترالية- اليوم /الأربعاء/- أن السلطات الصحية سجلت 67 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2843 حالة.

وكانت أستراليا قد سجلت أمس /الثلاثاء/ ارتفاعا قياسيا في حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، إذ بلغت الوفيات 74 حالة، في ولاية فيكتوريا الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما دفعها إلى إعلان حالة الطوارئ فى المستشفيات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة جريج هانت أمس إن هناك مؤشرات على أن معدل الإصابة في نيو ساوث ويلز بلغ ذروته، وإن فيكتوريا تقترب من الذروة أيضا، ومن جانبها استبعدت حكومة نيو ساوث ويلز العودة إلى الإغلاق لمواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، بينما أعلنت ولاية فيكتوريا حالة الطوارئ في مستشفيات العاصمة ملبورن، والكثير من المستشفيات الإقليمية اعتبارا من منتصف نهار الأربعاء، بسبب نقص الأطقم الطبية وزيادة عدد المرضى.

وفي أمس يوم الثلاثاء، سجلت أستراليا، أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة، إذ يواصل انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية، حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف.

تشهد أستراليا أسوأ موجاتها من انتشار كوفيد-19، والتي تؤججها السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا التي رفعت معدلات دخول المصابين للمستشفيات والعناية المركزة أكثر من أي وقت منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في المجمل حتى وقت متأخر من الصباح بولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 حالة المسجل يوم الخميس الماضي.

وتقول السلطات إن الشباب غير المطعمين يشكلون "عددًا كبيرًا" من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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