الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيفي تدخل لوكيشن «شغل عالي» خلال أسبوع

فيفي عبده
فيفي عبده

قارب المخرج الشاب مرقس عادل على الانتهاء من تحضيرات مسلسله الجديد "شغل عالي" الذي  يعيد الفنانة فيفي عبده للدراما التليفزيونية من جديد بعد غياب لمدة قاربت على 3 سنوات منذ آخر مسلسلاتها "مملكة الغجر" الذي قدمته رمضان 2019 مع الفنانة حورية فرغلي.

مسلسل فيفي عبده رمضان 2022

وخلال الأيام القليلة الماضية تعاقدت الفنانة فيفي عبده خلال الساعات الماضية بشكل رسمي على المشاركة في مسلسل رمضاني جديد باسم "شغل عالي" للعرض عبر إحدى المنصات وإحدى القنوات المصرية خلال رمضان بعد مفاوضات استمرت لعدة أسابيع اقتنعت فيفي بالمباراة الدرامية التمثيلية التي تواجدت على سيناريو العمل الجديد.

 وتقدم فيفي عبده المسلسل الجديد بمشاركة الفنانة شيرين رضا على طريقة "خد وهات" في التمثيل من خلال مباراة تمثيلية كوميدية لنجمتين تقتسمان بطولة العمل وهو ما وافقت عليه النجمة شيرين رضا وسيخرجها العمل في شخصية جديدة عليها للمرة الأولى واقتنعت بأن التمثيل أمام شخصية مثل فيفي عبده سينقلها لمنطقة تمثيلية مختلفة تماما عن السيدة الأرستقراطية.

وجوه جديدة لمسلسل فيفي عبده

ويعكف مخرج العمل حاليا على التجهيز للتصوير حيث يدخل لوكيشن التصوير خلال أسبوع فقط، وعلم الدستور أن مخرج العمل وضع خطة عمل لتصوير مسلسل كامل للعرض الرمضاني تصوير في 75 يوميا فقط من خلال جدول تصوير مزدحم وسريع ومختلف عن باقي المسلسلات وهو ما وافق عليه أبطال العمل خاصة مع قلة الديكورات والتنقلات مما يتيح للفريق بسرعة إنجاز التصوير.

ولجأت الشركة المنتجة ومخرج العمل لإحدى شركات الكاستينج من أجل اختيار باقي الأبطال واختيار مجموعة كبيرة من الشباب حيث ينضم باقي الأبطال وباقي ضيوف الشرف والوجه الجديدة للمسلسل الجديد خلال أسبوع من الآن ليدخل الفريق مواقع التصوير مباشرة.

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