الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتحرى عن عامل بحوزته قطعة حشيش في محطة سوهاج

حشيش
حشيش

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، حجز عامل، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث؛ لاتهامه بحيازة قطعة داكنه يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش، ومصادرة المضبوطات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من العميد محمد علام مأمور شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد سوهاج عن ضبط عامل بحوزته قطعة من مخدر الحشيش.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث النقل والمواصلات بتمكن الخدمات الأمنية بمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط “أحمد. م. ع. ص” 28 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المنشاه حال تواجده برصيف المحطة وبحوزته قطعة لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 10 جرام.

بسؤال المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تحريات المباحث مصادرة المضبوطات مخدر الحشيش محطة سكك حديد سوهاج عامل

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وائل لطفي

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