كنيسة مارمرقس بشبرا تعلق كافة الخدمات ومدارس الأحد بسبب ارتفاع الإصابة بكورونا

أعلن الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ترتيبات الخدمات والتربية الكنسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات الإصابة بها.

وقال الأنبا أنجيلوس في بيان له: بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وباتفاق كهنة كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الأجلاء أيها الأحباء، خوفًا عليكم وعلى أولادنا نظرًا لتفشي الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس يعيش معنا كورونا وتعدد أعراضه وخطورتها.

وتابع: قرر مجلس آباء الكنيسة غلق وتعليق كل الخدمات من تربية كنيسة أو اجتماعات روحية من الخميس 20 يناير إلى الخميس 17 فبراير فصح يونان، والاكتفاء والاهتمام والالتفاف حول القداسات والصلاة من أجل أن يرفع الله عنا هذا الوباء الخطير ونجتمع في كنيسته بلا قلق.

وأضاف أن حضور القداسات يلتزم الوفود باستخدام الكمامات بدءًا من الباب الكنيسة إلى الخروج مرة اخرى من الكنيسة، والتباعد الجسدي والجلوس باثنين في كل دكة والاهتمام بالحجز المسبق على سيستم الكنيسة لكل منا حياة أعطاها الله لنا لكي نحافظ عليها ونحافظ على حياة من حولنا نرجوكم الاهتمام بنفسك وبمن حولك الرب يحفظكم يا شعب كنيسة مارمرقس.