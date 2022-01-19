اليوم.. «محلية النواب» تناقش 19 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات، اليوم الأربعاء لمناقشة نحو 19 طلب إحاطة مقدمة من نواب محافظة الجيزة بشأن العديد من المشكلات والمشروعات الخدمية، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ويشهد الاجتماع الأول، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل – مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى السوق الرسمى ببرقاش– مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين – محافظة الجيزة – نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.

وتناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين – محافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه، فضلاً عن عدم قيام رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتباتي الرسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه (بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم)، إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم لمباني مدارس (أحمد شوقي – طه حسين – عمرو عبد الجيد) التابعين للإدارة التعليمية ببولاق الدكرور– محافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظراً لتهالكهم، ومرور ستون عاماً على إنشائهم، فضلاً عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تصل – أحياناً – إلى 140 تلميذاً بالفصل.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر محافظة الجيزة عن إصدار قرار بتعديل قرار التخصيص الصادر لقطعة أرض فضاء أملاك دولة بقرية برنشت – مركز العياط – محافظة الجيزة، ومساحتها فدان لاستخدامها في إنشاء مجمع مدراس عليها وفقاً للمعاينة التي أجرتها هيئة الابنية التعليمية والحماية المدنية بالمحافظة.

ويتناول الاجتماع الثاني، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن، الأول: سرعة تشغيل مكتب شهر عقاري بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية القديم والكائن بشارع المشتل – مدينة عامر – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، خاصة وأنه قد تم موافقة المحافظ على تخصيص المكان منذ فترة طويلة لهذا الغرض، والثاني: سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مجمع محاكم على الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة بشارع الملك فيصل الرئيسي بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، حيث سبق وأن وافقت وزارة العدل على إنشائه، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، والثالث: إنشاء وحدة محلية جديدة تسمى حي فيصل، وفصلها عن حي بولاق الدكرور، فضلاً عن فصل وإنشاء بعض الوحدات المحلية الأخرى، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تم التنسيق مع السيدين اللواء وزير التنمية المحلية، واللواء محافظ الجيزة، على بناء مقر لهذه الوحدة المحلية الجديدة على مساحة 800 متر تقريباً بالأرض التابعة للإصلاح الزراعي بشارع الملك فيصل والكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة، الرابع: ضرورة إلغاء محطة رفع مياه الصرف الصحي الخاصة بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتحويلها إلى خطوط انحدار أرضية، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في المحرقة التي لا تعمل، وتوسعة الشارع الفاصل بين المستشفى ومبنى بيت الطالبات ليصبح 8 متر بدلاً من 3 متر والتنسيق بين كافة شركات المرافق والشركة المنفذة للمشروع، وذلك في إطار تنفيذ أعمال هدم وإعادة بناء المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والخامس: تأخر تنفيذ قرار إزالة الوحدة الصحية القديمة بمنطقة صفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة الصادر منذ عامين – حتى يتسنى البدء في تنفيذ أعمال إنشاء وحدة صحية متطورة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين.

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع ازدواج أعمدة إنارة طريق المناشي – الخطاطبة التابع لمدينة منشأة القناطر – محافظة الجيزة، بالرغم من خطورة الطريق وكثرة الحوادث عليه نظراً لعدم وجود أعمدة إنارة متهالكة، وذلك بالرغم من موافقة محافظ الجيزة – شفاهياً – بتاريخ 10/7/2021 على تنفيذ المشروع، وبتاريخ 24/7/2021 تم مخاطبته لإصدار تعليماته للبدء في تنفيذ الأعمال، وحتى الآن لم يتم البدء، وبالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار الأسواق العشوائية بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، وخاصة الحي الرابع، والسادس، فضلاً عن انتشار الباعة الجائلين، والمحال التي تم فتحها بالوحدات السكنية بالمخالفة للقانون، ومدى تأثير ذلك على المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من حسام المندوه، بشأن تكرار خروج مياه جوفية بكميات كبيرة أسفل 3 عمارات بشارع الشيخ ريحان – الطالبية – فيصل – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق شفطها عدة مرات بالمجهودات الذاتية، الأمر الذي يهدد سلامة العقارات والمواطنين.