البيت الأبيض يرجح احتمالية شن موسكو هجومًا على أوكرانيا في أي وقت

رجحت الإدارة الأمريكية، إمكانية قيام روسيا بشن هجوم على أوكرانيا في أي وقت، محذرة من أن الرد الأمريكي سيشمل جميع الخيارات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأن الوضع خطير للغاية.

وأضافت ساكي أن الأمر متروك لروسيا لتحديد المسار الذي ستتبعه، مشيرة الى أن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة اذا لم تسلك روسيا المسار الدبلوماسي.

كانت السفارة الروسية في واشنطن، قد أكدت يوم السبت الماضي، أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بإعداد ذريعة لغزو أوكرانيا لا أساس لها من الصحة، وتعد بمثابة تأكيد على استمرار الضغط الإعلامي على موسكو.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، ​جين بساكي​، مساء الثلاثاء، إن روسيا​ يمكن أن تهاجم ​أوكرانيا​ في أي لحظة، معلنة أن كل الخيارات مطروحة للرد على موسكو إن قامت بغزو كييف.

وتابعت بساكي في تصريح صحفي اليوم: “نريد التوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء”.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع وفد من الكونجرس الأمريكي خطوات ردع العدوان الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني - عبر موقع (انستجرام) للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - إنه "بحث خلال اجتماع مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الخطوات المحتملة لردع العدوان الروسي".

وخلال اللقاء، شكر زيلينسكي الولايات المتحدة على مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، كما توجه بالشكر لكونجرس الولايات المتحدة لتضامنه مع شعب أوكرانيا في ظل التحديات الأمنية الحالية.

ودعت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، الغرب إلى عدم تصعيد التوتر حول الوضع في دونباس، وعدم دفع "الرؤوس الحامية" في كييف إلى الإقدام على استفزازات.

وأضافت السفارة، لدى تعليقها على تصريحات الإدارة الأمريكية التي زعمت بأن موسكو تستعد لتصعيد الموقف حول أوكرانيا، بما في ذلك من أراضي بيلاروس: "ندعو إلى إنهاء حالة الهستيريا، وعدم تصعيد التوتر حول مشكلة دونباس. والأهم من ذلك، عدم دفع الرؤوس الحامية في كييف إلى استفزازات جديدة".