الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بحرق زوجته بـ«البنزين» فى كرداسة

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، عرض زوجة على الطب الشرعي لبيان ما بها من حروق وإصابات ناتجة عن قيام زوجها، بإشعل النيران بجسدها بإلقائه مادة مشتعلة عليها "بنزين"، كما جددت حبس المتهم لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات اتهامه بالشروع في قتلها.

وعن التفاصيل ورد بلاغ إلى  مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من المستشفى تُفيد باستقبال ربة منزل مصابة بحروق متفرقة بوجهها وجسدها، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصابة أفادوا بقيام زوج المصابة بإضرام النيران بجسدها عقب إلقاء مادة تساعد على الاشتغال "بنزين" على ملابسها بسبب خلافات أسرية.

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة الطب الشرعي زوجة بنزين النيران

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