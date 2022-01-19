الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى من سائقى التاكسي لحظر «أوبر وكريم»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، دعوى مقامة من سائقي التاكسي الأبيض،  ضد شركتي “أوبر وكريم” تطالب بحظر عملهم ووقف التطبيقات الخاصة بهم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9374 لسنة 76 قضائية، بإلزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها، ووقف التطبيقات الخاصة بها، وحظر عمل السيارات التابعة لها، لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقًا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الدعوى أنه على الرغم من مرور أكثر 3 سنوات على صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018 وصدور لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، فإن السلطات المسؤولة لم تتخذ أية إجراءات في سبيل تقنين أوضاع تلك الشركات.

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