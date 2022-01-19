الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سقوط 5 قتلى فى حريق اندلع بدار للمسنين بإسبانيا

حريق
حريق

لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في دار للمسنين في فالنسيا شرقي إسبانيا، وفقا لما أعلنته أجهزة الطوارئ.

وقالت أجهزة الطوارئ إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بحريق اندلع في دار للمسنين شرقي إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

واندلع الحريق حوالي منتصف ليل الثلاثاء في منشأة في مونكادا في فالنسيا، ما استدعى نشر 6 سيارات إطفاء، حسب تغريدات رجال الإطفاء على "تويتر".

وقال رجال الإطفاء إن "5 أشخاص لقوا حتفهم" فيما نقل 11 شخصا إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان.

واضطر رجال الإطفاء إلى إنقاذ 25 شخصا من الحريق، كما تم إجلاء جميع السكان الـ 70 المتبقين.

ووفقا للصحافة المحلية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناتجا عن ماس كهربائي في وحدة أكسجين.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن لقاحًا مضادًا لكوفيد-19 تنتجه بلاده سيكون جاهزًا قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وصرح سانشيز قائلًا: "قبل نهاية هذا النصف الأول، سكون لدينا لقاحنا الخاص"، مؤكدًا أن البلاد تثبت بذلك أنها قادرة على مواجهة الجائحة "بأساليبها ومواردها"، بحسب ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
ولفت سانشيز إلى استراتيجية التطعيم ضد كوفيد-19 التي نفذتها حكومته، قائلًا إن 90 بالمائة من السكان حصلوا على التطعيم الكامل.
من ناحية أخرى، صرح سانشيز بأن إسبانيا تبرعت حتى الآن بـ 50 مليون جرعة لقاح للدول النامية، لا سيما "للأشقاء" في أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن هذا الهدف تحقق قبل الموعد المقرر له، حيث كان من المخطط تحقيقه خلال النصف الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

قتلى حريق قتل سقوط اسبانيا دار للمسنين مسنين اسباني للمسنين

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وائل لطفي

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