دراسة حديثة تؤكد أن صعوبة النوم قد تكون علامة لمشكلة كبرى

أعلن كبير أطباء The Independent Pharmacy، أن مشكلات النوم في حالات عديدة تكون إما عدم القدرة على النوم بسرعة أو على العكس النوم فترة طويلة.

ويشير موقع medikforum، إلى أنه وفقا لكبير الأطباء، كلتا الحالتين قد تكون مرتبطة بمشكلات جدية من بينها ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

ويقول، "غالبا ما تشير صعوبة النوم أو النوم لفترة طويلة بصورة غير عادية، إلى حالة خطيرة مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ، والتي تظهر كواحدة من العلامات المبكرة للمشكلة".

ويؤكد الطبيب، على أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تغيرات في أداء الجسم، بما فيها تأثيره في نومه. ويشير إلى أن وجود مثل هذه الأعراض، لا يشير بالضرورة إلى مشكلة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكن مع ذلك ينصح كل من يعاني من مشكلة صعوبة النوم، استشارة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة.

و يذكر أن معهد الغرب الأوسط للعلاج غير الجراحي، سبق أن حذر من المخاطر التي يسببها ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، مشيرا إلى علامات تظهر على الجلد، ما يسمح بعلاج الحالة في الوقت المناسب.

وتوصلت دراسة طبية قام بها أطباء باحثون في مستشفى "ماساتشوستس العام" بالولايات المتحدة إلى أن بعض أنماط موجات الدماغ التي تحدث أثناء النوم يمكن أن تساعد في تشخيص حالات الإصابة بالخرف، والحالات المتعلقة بوظائف الذاكرة، واللغة والتفكير.

ووفقا للأطباء القائمين على الدراسة يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تحسين الطريق الآلية لاكتشاف أنماط موجات الدماغ، وربطها بالوظيفة المعرفية.

وصمم القائمون على الدراسة تجارب متعلقة بالنوم شملت (167) بالغًا لمعرفة العلاقة بين ميزات "مغزل" النوم ، والإدراك والمعايير المحددة التي ترتبط بشكل أفضل بالأداء المعرفي، ووجد الفريق البحثي أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذه المرحلة من النوم وبما يُعرف بالذكاء السائل، الذي يعتمد على التفكير المجرد ومهارات حل المشكلات وينخفض خلال المراحل المبكرة من الخرف.

وأكد الباحثون أن هذ المرحلة من النوم هي واحدة من بين العديد من السمات المهمة القابلة للقياس لنشاط الدماغ أثناء النوم والتي توفر نافذة على الحالة الصحية الحالية للدماغ ومخاطر إصابة الأفراد بأمراض الدماغ أو التدهور المعرفي.. وستكون المؤشرات المسجلة أثناء الدراسة أدوات أساسية في السعي لتطوير العلاجات التي يمكن أن تحافظ على صحة الدماغ وتعززها.