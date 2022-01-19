لأول مرة منذ 2014 خام برنت يتجاوز 89 دولارا للبرميل

تشير بيانات التداول في البورصات، على أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 89 دولارا، وذلك لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة، أي منذ 13 أكتوبر 2014.

مع حلول الساعة 05.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.60 في المائة إلى 89.03 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس لخام WTI بنسبة 1.80 في المائة إلى 86.36 دولار.

اعتبارا من مايو العام الماضي، خفضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية.

منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

ومن المنتظر يوم الخميس صدور إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة. في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، تراجعت المخزونات التجارية في هذه الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة "أرجوس" الدولية المختصة بمتابعة الأسعار في أسواق الطاقة والخامات بأن سعر نفط الأورال الروسي تجاوز سعر خام "برنت" القياسي العالمي.

وبلغ سعره في منطقة البحر المتوسط 88.92 دولار مقابل البرميل عند الإغلاق يوم الثلاثاء، وفي شمال غربي أوروبا بلغ 87.52 دولار للبرميل.

وحسب معطيات "أرغوس"، فإن سعر النفط الروسي تجاوز عتبة الـ88 دولارا لأول مرة منذ أكتوبر 2014.

وزاد سعر نفط الأورال عن سعر "برنت" بمقدار 0.65 دولار للبرميل في منطقة البحر المتوسط يوم الثلاثاء، بينما يكون سعره أدنى من خام "برنت" تقليديا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب الميزانية الفدرالية الروسية لعام 2022 انطلاقا من أن سعر البرميل من نفط الأورال سيكون عند مستوى 44.2 دولار، وتقوم وزارة المالية الروسية بشراء أو بيع العملات الصعبة بناء على ما إذا كان السعر الحقيقي للنفط الروسي أعلى أو أدنى من المستوى المحدد.