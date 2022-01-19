الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تكشف عن خطة لتعزيز شبكات النقل فيها بحلول العام 2025

قطار
قطار

كشفت الصين عن خطة تحدد أهدافاً رئيسية لتنمية شبكة النقل خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025).

فبحسب وثيقة رسمية أصدرها مجلس الدولة الصيني، سيتم تمديد الطول الإجمالي لشبكة السكك الحديد فائقة السرعة إلى 50 ألف كم في العام 2025، بارتفاع من 38 ألف كم في العام الماضي 2020، فيما ستغطي شبكة السكك الحديد بسرعة 250 كم فما فوق 95 بالمئة من المدن الصينية التي يتجاوز تعداد قاطنيها 500 ألف نسمة.

وسيكون لدى البلاد 165 ألف كم من السكك الحديد في العام 2025، بارتفاع من 146 ألف كم المسجلة في الأعوام الخمس الماضية، وأكثر من 270 مطاراً مدنياً، بارتفاع عن 241 مطاراً مدنياً، و10 آلاف كم من خطوط مترو الأنفاق في المدن، بارتفاع من 6600 كم، و190 ألف كم من خطوط الطرق السريعة، بارتفاع من 161 ألف كم، و18500 كم من الممرات المائية الداخلية عالية المستوى، بارتفاع من 16100 كم.

وأضافت الوثيقة أن نظام النقل في البلاد سيكون أيضاً أكثر صداقة للبيئة، حيث ستبلغ نسبة الحافلات العاملة بالطاقة الجديدة في المدن 72 بالمئة، لتتحسن عن النسبة المعنية المسجلة بـ66.2 بالمئة، كما سيتم تقليص كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل بنسبة 5 بالمئة.

ويتمثل الهدف الرئيسي في تحقيق تنمية متكاملة حتى العام 2025، وإنجاز اختراقات ملموسة في التحول الذكي والأخضر لنظام النقل، بحسب الخطة الصادرة.

وبالتطلع قدماً نحو العام 2035، تستهدف الخطة المذكورة بناء "دوائر 1-2-3" لرحلات الركاب ونقل البضائع والسلع.

ويعني ذلك أن زمن السفر داخل المدن، وتجمعات المدن، وبين المدن الضخمة سيتم اختصاره إلى ساعة واحدة، وساعتين وثلاث ساعات، على التوالي. كما سيُمكن أيضاً تسليم البريد المُرسل عبر خدمات البريد السريع في غضون يوم واحد داخل الصين، ويومين فيما لو تم الإرسال إلى الدول المجاورة، وثلاثة أيام فيما لو كان الإرسال إلى مدن عالمية رئيسية.

وحتى العام 2025، ستتمتع سلامة نقل الحبوب والطاقة والخامات بضمان أقوى، كما ستتم حماية سلاسل الإمدادات اللوجستية الدولية بشكل أفضل، بحسب الخطة.

كما سيتم أيضاً العمل على تحسين التواصل الدولي، حيث سيتم بذل جهود خاصة لتعزيز البنية التحتية للنقل مع دول مجاورة، ودفع التنمية عالية الجودة لخطوط قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، إلى جانب بناء "طريق الحرير الجوي" وغير ذلك من التحسينات في هذا الصدد.

الصين تعز النقل خطة حلو تكشف تعزيز لصين كشف حلول

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

لأول مرة منذ 2014 خام برنت يتجاوز 89 دولارا للبرميل

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان إطارا اقتصاديا جديدا

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 19-1-2022

«القوى العاملة» تُعلن عن 1800 فرصة عمل جديدة.. تعرف على طريقة التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني