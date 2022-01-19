الصين تكشف عن خطة لتعزيز شبكات النقل فيها بحلول العام 2025

كشفت الصين عن خطة تحدد أهدافاً رئيسية لتنمية شبكة النقل خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025).

فبحسب وثيقة رسمية أصدرها مجلس الدولة الصيني، سيتم تمديد الطول الإجمالي لشبكة السكك الحديد فائقة السرعة إلى 50 ألف كم في العام 2025، بارتفاع من 38 ألف كم في العام الماضي 2020، فيما ستغطي شبكة السكك الحديد بسرعة 250 كم فما فوق 95 بالمئة من المدن الصينية التي يتجاوز تعداد قاطنيها 500 ألف نسمة.

وسيكون لدى البلاد 165 ألف كم من السكك الحديد في العام 2025، بارتفاع من 146 ألف كم المسجلة في الأعوام الخمس الماضية، وأكثر من 270 مطاراً مدنياً، بارتفاع عن 241 مطاراً مدنياً، و10 آلاف كم من خطوط مترو الأنفاق في المدن، بارتفاع من 6600 كم، و190 ألف كم من خطوط الطرق السريعة، بارتفاع من 161 ألف كم، و18500 كم من الممرات المائية الداخلية عالية المستوى، بارتفاع من 16100 كم.

وأضافت الوثيقة أن نظام النقل في البلاد سيكون أيضاً أكثر صداقة للبيئة، حيث ستبلغ نسبة الحافلات العاملة بالطاقة الجديدة في المدن 72 بالمئة، لتتحسن عن النسبة المعنية المسجلة بـ66.2 بالمئة، كما سيتم تقليص كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل بنسبة 5 بالمئة.

ويتمثل الهدف الرئيسي في تحقيق تنمية متكاملة حتى العام 2025، وإنجاز اختراقات ملموسة في التحول الذكي والأخضر لنظام النقل، بحسب الخطة الصادرة.

وبالتطلع قدماً نحو العام 2035، تستهدف الخطة المذكورة بناء "دوائر 1-2-3" لرحلات الركاب ونقل البضائع والسلع.

ويعني ذلك أن زمن السفر داخل المدن، وتجمعات المدن، وبين المدن الضخمة سيتم اختصاره إلى ساعة واحدة، وساعتين وثلاث ساعات، على التوالي. كما سيُمكن أيضاً تسليم البريد المُرسل عبر خدمات البريد السريع في غضون يوم واحد داخل الصين، ويومين فيما لو تم الإرسال إلى الدول المجاورة، وثلاثة أيام فيما لو كان الإرسال إلى مدن عالمية رئيسية.

وحتى العام 2025، ستتمتع سلامة نقل الحبوب والطاقة والخامات بضمان أقوى، كما ستتم حماية سلاسل الإمدادات اللوجستية الدولية بشكل أفضل، بحسب الخطة.

كما سيتم أيضاً العمل على تحسين التواصل الدولي، حيث سيتم بذل جهود خاصة لتعزيز البنية التحتية للنقل مع دول مجاورة، ودفع التنمية عالية الجودة لخطوط قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، إلى جانب بناء "طريق الحرير الجوي" وغير ذلك من التحسينات في هذا الصدد.