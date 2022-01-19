وزير الخارجية المالى يبحث مع الرئيس الموريتانى سبل دعم بلاده

بحث وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سبل وآليات إيجاد الحلول المناسبة للتصدي للصعوبات التي تواجهها مالي في ظل العقوبات المفروضة عليها من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والتي تشكل عبئا على المواطنين الماليين وجوارهم المباشر.

وأكد وزير الخارجية المالي في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الموريتاني في نواكشوط ، التزام بلاده بالعمل على تحقيق التوازن بين طموحات الشعب المالي والمطالب الدولية والإفريقية، فضلا عن السعي إلى إقناع المنظمات الدولية والإفريقية بضرورة دعم ومساندة مالي بغية تحقيق هذا التوازن المنشود.

وقال عبدولاي ديوب إن: " الرئيس الموريتاني أكد له التزام موريتانيا بالعمل على تسوية هذه المشاكل، مشيرا إلى أن البلدين شقيقين ويتأثر كل منهما بما يقع في الآخر".

وفي وقت سابق اليوم، توفى رئيس مالي السابق، ​إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 77 عاما.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن عائلة الرئيس السابق.

وقال أحد أفراد عائلة الرئيس السابق إن كيتا توفي صباح اليوم في منزله، دون شرح سبب وفاته.

كما أكد عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق صحة هذه المعلومة، وفقا لفرانس برس.

وبوبكر كيتا من مواليد عام 1945 في كوتيالا هو رجل دولة مالي.

شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية قبل انتخابه رئيسا لجمهورية مالي في عام 2013.

وأجبر على الاستقالة بعد اعتقاله غداة انقلاب عسكري في 19 أغسطس 2020.

وسافر الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2020 لتلقي العلاج الطبي.

ودخل كيتا مستشفى في العاصمة باماكو بعد 6 أيام من قرار المجلس العسكري الحاكم الإفراج عنه وسيطر ضباط من الجيش على السلطة في البلد الأفريقي يوم 18 أغسطس 2020.

وقال مامادو كمارا مستشار كيتا آنذاك، إن كيتا غادر باماكو على متن طائرة استأجرتها الإمارات بناء على طلب المجلس العسكري في مالي.

وقال كمارا "إنها زيارة طبية تستغرق ما بين 10 و15 يوما"، لافتا إلى أن حالة كيتا الصحية غير واضحة.