الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 5805 إصابات بكورونا و74 وفاة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 5805 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.
 

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 705 آلاف و902 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

واستقر عدد حالات الإصابات الحرجة عند 532 شخصا اليوم كما سجلت البلاد 74 حالة وفاة، مما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 6452 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا و تركيا و روسيا و المملكة المتحدة و إيطاليا و ألمانيا و إسبانيا و الأرجنتين وكولومبيا و بولندا و إيران و المكسيك.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا. و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وفاة اصابة جنوب كوريا الجنوبية كوريا كورونا إصابة بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

نقل 5 طالبات لمستشفى بنى سويف الجامعى بسبب تسرب غاز

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

«الصحة»: تسجيل 1303 إصابات جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

انفجارات عنيفة فى صنعاء إثر سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني