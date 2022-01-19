الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
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عالم

وسائل إعلام: 3 سنوات سجن لمواطن تشيكى تعمد نشر فيروس كورونا

حبس
حبس

اتهمت الشرطة التشيكية أحد سكان مدينة فلاسيم جنوب شرق العاصمة براغ بتعمد نشر عدوى فيروس كورونا، مما يعرضه للسجن ثلاث سنوات.

 

ونقلت صحيفة "لايتنينغ" عن المتحدثة باسم الشرطة باربورا شنيفيسوفا قولها: "تم فتح قضية جنائية ضد مواطن (43 عاما) من سكان فلاشيم، بتهمة نشر فيروس كورونا عمدا".

 

وأضافت: "يواجه المتهم ثلاث سنوات سجن بسبب التهمة المنسوبة إليه".

 

وأشارت إلى أن "الرجل الذي أمر بالعزل الذاتي في المنزل بعد حصوله على نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا، تجاهل المطلب وزار الأماكن العامة بدون كمامة".

 

وتابعت: "أنه مسؤول عن خلق تهديد متعمد لصحة وحياة 100 مواطن كان على اتصال بهم".

 

وأوضحت، أنه "لم يتم الإبلاغ عن عدد المصابين بفيروس كورونا عقب التواصل مع المتهم".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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