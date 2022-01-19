الولايات المتحدة والأرجنتين قلقتان لزيارة نائب رئيس إيران لنيكاراجوا

أعربت الولايات المتحدة والأرجنتين عن قلقهما إزاء زيارة نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي نيكاراجوا مؤخرا المتهم في الأرجنتين بالتورط في تفجير في بوينس آيرس عام 1994.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأرجنتيني سينتياجو كافييرو "عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الزيارة لنيكاراغوا التي قام بها نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي الوارد اسمه على قائمة المطلوبين للانتربول".

وكان محسن رضائي قد زار نيكاراجوا لحضور مراسم تنصيب الرئيس دانييل أورتيغا يوم 10 يناير الجاري.

ودانت الأرجنتين هذه الزيارة، حيث تعتبر رضائي ومسؤولين إيرانيين آخرين متورطين في تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس عام 1994، الأمر الذي نفته طهران مرارا.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، حتى الساعة 0612 صباحا بتوقيت نيويورك مقارنة بالتوقيت ذاته من يوم أمس، لتصل إلى 66.4 مليون إصابة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 7.18 مليون إصابة، بزيادة قدرها 3.1 % عن نفس المدة من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 5.2 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس اليوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 174 ألفا و586 حالات.

وسجلت ولاية نيو جيرسي أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 300 شخصا.

وقد أكد معظم الأمريكيين، أن الرئيس جو بايدن تعامل بشكل سيئ في إدارة أزمة وباء كورونا "كوفيد 19" التي تتعرض لها الولايات المتحدة رغم انتقاداته لسلفه دونالد ترامب في إدارة هذا الملف.

وبحسب استطلاع للرأي يعتقد 64 % من الأمريكيين، أن استجابة الرئيس جو بايدن لمواجهة وباء كورونا "تسير بشكل سيئ'' فيما وصلت نسبة الرضا عن أدائه إلى مستوى منخفض جديد بحسب صحيفة "ديلي ميل".