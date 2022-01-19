الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تطلب اجتماعا جديدا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

دعت الولايات المتحدة لعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية التي أطلقت عدة صواريخ بالستية في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية .

وقال مصدر دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن الاجتماع المغلق الذي قد يعقد الخميس بدعوة من الولايات المتحدة لقي دعمًا من المملكة المتحدة وفرنسا وإيرلندا وألبانيا والمكسيك.

وصرحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"  بأن واشنطن "ستواصل زيادة الضغط على الكوريين الشماليين".

وكان مجلس الأمن عقد اجتماعًا في 10 يناير بدعوة من الدول نفسها تقريبا، أعقبه بعد فترة وجيزة اختبار باليستي جديد لكوريا الشمالية، وصفه دبلوماسي من دولة عضو في المجلس بأنه "استفزاز".

وفي بيان مشترك، دعت الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والمملكة المتحدة بيونج يانج إلى "الامتناع عن أي عمل جديد يزعزع الاستقرار"، لكن كوريا الشمالية تجاهلت الدعوة وواصلت تجاربها الصاروخية التي تجددت الإثنين.

وبعدما فرضت عقوبات مالية على خمسة كوريين شماليين، اتخذت واشنطن الأربعاء الماضي خطوات في مجلس الأمن لإدراج الأفراد الخمسة في لائحة العقوبات الدولية الفردية للأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، حتى الساعة 0612 صباحًا بتوقيت نيويورك مقارنة بالتوقيت ذاته من يوم أمس، لتصل إلى 66.4 مليون إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.1% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 7.18 مليون إصابة، بزيادة قدرها 3.1 % عن نفس المدة من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 5.2 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس اليوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 174 ألفا و586 حالات.

وسجلت ولاية نيو جيرسي أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 300 شخصًا.

وقد أكد معظم الأمريكيين، أن الرئيس جو بايدن تعامل بشكل سيئ في إدارة أزمة وباء كورونا "كوفيد 19" التي تتعرض لها الولايات المتحدة رغم انتقاداته لسلفه دونالد ترامب في إدارة هذا الملف.

وبحسب استطلاع للرأي يعتقد 64 % من الأمريكيين، أن استجابة الرئيس جو بايدن لمواجهة وباء كورونا "تسير بشكل سيئ'' فيما وصلت نسبة الرضا عن أدائه إلى مستوى منخفض جديد بحسب صحيفة "ديلي ميل".

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