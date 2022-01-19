الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بوتين يجرى لقاءًا افتراضيا مع رواد أعمال إيطاليين 26 يناير الجارى

بوتين
بوتين

أعلنت غرفة التجارة "الإيطالية-الروسية" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخاطب افتراضيًا مجموعة من كبار رواد الأعمال ومديري الشركات الإيطالية الرئيسية عبر تقنية الاتصال بالفيديو الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري.


وذكرت الغرفة أن الحدث يؤكد كيف تمكنت إيطاليا وروسيا من بناء شراكة موثوقة وطويلة الأمد على مر السنين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية.


وأوضحت غرفة التجارة أن طلب الاتصال الافتراضي مع بوتين جاء من قبل رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية فينتشنزو تراني، بهدف تطوير العلاقات التجارية بشكل أفضل بين الشركات المرتبطة بالغرفة ومؤسسات الاتحاد الروسي بهدف دعم مزيد من التطور للعلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية بين روما وموسكو.


وحسب بيانات غرفة التجارة الإيطالية الروسية، فإن عام 2021 أكد أن إيطاليا واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم ارتفاعا في معدلات التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 43.89 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

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