الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 5 طالبات لمستشفى بنى سويف الجامعى بسبب تسرب غاز

إسعاف
إسعاف

أصيبت 5 طالبات من كليتي السياحة والفنادق والفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف، اليوم، باختناق إثر تسرب غاز داخل سكن طالبات "خاص" بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى الجامعي.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة 5 طالبات باختناق نتيجة تسرب غاز داخل سكن طالبات خاص بدائرة قسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

 

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي الطالبات وهن:  "منه الله.غ.م " 18 سنة، مقيمة بمحافظة  المنيا، و "دنيا.ه.ع" 18 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط، و"ريهام.ح.ح" 20 سنة مقيمة بمحافظة المنيا، و"ندي.ع.م" 20 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة، و"هاجر. ا.ا".21 سنة مقيمة بمحافظة الإسماعيلية،وبالكشف الطبي الظاهري عليهن تبين أن حالاتهم دون المتوسطة، وتم وضعهم على الأوكسجين بالاستقبال، وتحت العلاج والملاحظة بقسم الباطنة.

 

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بني سويف جامعة بني سويف المباحث الجنائية مستشفى بني سويف السياحة والفنادق الفنون التطبيقية مدينة بني سويف الجديدة

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