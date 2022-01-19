تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 19-1-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتتراوح سرعات الرياح بين 60 و70 كيلومترا في الساعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 14 09

طنطا 15 09

شبين الكوم 15 07

دمنهور 14 08

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 14 09

سيوة 15 03

بورسعيد 16 09

دمياط 15 09

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 07

العريش 17 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 18 10

طابا 13 10

كاترين 06 00

الطور 17 09

شرم الشيخ 19 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 05

الأقصر 17 07

أسوان 17 07

إدفو 18 07

أبوسمبل 17 07

الوادي الجديد 17 02

الشلاتين 23 10

أبو رماد 22 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11

