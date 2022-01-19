خالد منتصر يتساءل عن معنى الحداثة في الثقافة المصرية

قال الدكتور خالد منتصر، إن سؤال المستقبل الذي نحتاج إلى إجابة عنه في الثقافة المصرية هو: "عن معنى الحداثة وهل تصالحنا معها؟"، وذلك في إطار النقاش المجتمعي الذي يطرحه شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وهو عن "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

وبسؤاله عن مشروعه المتعلق بنشر الثقافة العلمية في مجتمعنا المصري، قال "منتصر" لـ"الدستور"، إن الحداثة جزء منها الثقافة العلمية.

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والخمسون ما بين السادس والعشرين من يناير إلى السابع من فبراير 2022 تحت شعار "هوية مصر- الثقافة وسؤال المستقبل" وسيُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ومن المنتظر أن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب ما يزيد عن 1067 ناشر من المصريين والعرب بالإضافة إلى الجنسيات الأجنبية، تحديدًا من واحد وخمسين دولة حول العالم.

وتحل اليونان ضيف شرف للمعرض، والذي تم اختيار فيه الكاتب يحيى حقي كشخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف، كشخصية معرض كتاب الأطفال، ومن المتوقع أن يستخدم في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من التقنيات الحديثة والأساليب التي تعتمد على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، منها تقديم شخصية يحيى حقي بتقنية الهولوجرام.

كما ستشهد قاعات الأطفال أيضًا قصص الأديب عبدالتواب يوسف، عن طريق المجسمات الافتراضية، وباستخدام نظارات "الفي أر"، جديرًا بالذكر أنه تم استحداث جائزة جديدة في المعرض، وهي جائزة أفضل ناشر عربي، ليصبح مجموع جوائز المعرض أربعين ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.

وأصدر الدكتور خالد منتصر، العديد من الكتب منها «الختان والعنف ضد المرأة»، حيث يتناول به ظاهرة الختان، التي لا زالت تجري في مصر، التي تحتل المرتبة الأولى فيها حتى الآن، وكتاب«لكم سلفكم ولى سلفي»، والذى يناقش مصطلح السلف، ويثبت أن هناك سلفًا مستنيرًا فى التاريخ الإسلامي يمكن العودة إليه، وهناك سلف آخر اختاره تيار الإسلام السياسي، ليخدع به الشعوب، وكتاب «الجنس تواصل لا تناسل»، يتحدث عن العلاقة الجنسية كعلاقة حب وتواصل بشكل علمي، وكتاب "يوميات تنويرية".