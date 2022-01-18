الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وسط قلق المستثمرين من تعطل محتمل للإمدادات بعد هجمات في الشرق الأوسط. 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 87.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 1.9 بالمئة لتبلغ 84.43 دولار للبرميل عند التسوية.

ولامس الخامان اليوم أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وتصاعدت المخاوف من نقص الإمدادات هذا الأسبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

وقالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي "الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية الإماراتية في أبوظبي ليست كبيرة في حد ذاتها، لكنها تثير احتمال حدوث مزيد من التعطيل في الإمدادات في المنطقة في عام 2022".

وأضافت "يزيد الهجوم من المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وربما يشير إلى أن الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي لم يعد مطروحا على الطاولة في المستقبل المنظور، مما يعني بقاء النفط الإيراني خارج السوق، وهو ما يعزز الطلب على خام مماثل من أماكن أخرى".

وقالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبوظبي.

وتتزايد مخاوف الإمدادات في الوقت الذي يواجه فيه بعض المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في ضخ الكميات المسموح لهم بها بموجب اتفاق أوبك+ مع روسيا وحلفائها لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

وأبقت أوبك اليوم على توقعاتها بزيادة الطلب العالمي على النفط بشدة في 2022 على الرغم من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة، متوقعة استمرار تلقي سوق النفط دعما جيدا خلال العام.

النفط أوبك أوميكرون فيروس كورونا اسعار النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

الباز يرد على أكاذيب الإخوان عن سر قرارات الرئيس السيسي

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

الصحة العالمية: كورونا مستمر للأبد ويمكن إنهاء الطوارئ هذا العام

الصحة العالمية تُحذر: «أوميكرون» خطير وينتشر بكثافة

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني