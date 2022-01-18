الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز: الرئيس السيسي يعطي المواطنين حقوقهم

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى المواطنين حقوقهم بـ 7 قرارات مهمة، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، لـ2700 جنيه، وتوجيه بإقرار علاوتين تكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ولفت الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن الرئيس وجه بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لحل أزمة نقص المدرسين.

 

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