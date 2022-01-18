رودينا بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها: «نفسي أحضنه هيخليني ألعب»

قال السيد حسين جد الطفلة رودينا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لحالة حفيدتي المصابة بمرض نادر، ووجه بعلاجها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه بعد قرار الرئيس بعلاج حفيدتي نفسيتنا استريحت وأصبح لدينا أمل.

وتابع جد الطفلة رودينا: بعد إذاعة التقرير، سيارة إسعاف من الرئاسة أتت، وكشفوا على حفيدتي، وسريعا أخذوا منها عينة دم، واليوم قرروا لها إشاعات معينة سيتم عملها غدا، مؤكدا أنها ستتلقى العلاج المناسب لها بعد الإشاعات.