نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا 2021، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر نحو ملعب أحمدو أهيدجو، مساء غدًا الأربعاء، لمشاهدة مواجهة منتخب السودان الشقيق فى الجولة الآخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا.

ويسعي منتخب مصر لتحقيق الفوز فى هذة المباراة لضمان الوصول لدور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير 2022 حتي 9 فبراير 2022، حيث يمتلك المنتخب الوطني 3 نقاط فى مجموعته بعد تحقيق الفوز فى مباراة واحدة أمام غينيا بيساو والخسارة من نيجيريا فى المباراة الأولي له فى البطولة.

ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم إفريقيا 2021 قبل مواجهة السودان

المنتخب المباريات فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط نيجيريا 2 2 0 0 4 1 6 مصر 2 1 0 1 1 1 3 غينيا بيساو 2 0 1 1 0 1 1 السودان 2 0 1 1 1 3 1

موعد مباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر والسودان فى ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون فى تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة، وتنطلق معها فى نفس التوقيت مباراة نيجيريا وغينا بيساو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا بشكل حصري عبر قنواتها المتخصصة، حيث تنقل مباراة مصر والسودان قناة beIN Sports Max HD1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، بينما تنقل مباراة نيجيريا وغينيا بيساو على قناة beIN Sports Max HD2.

من جهة آخري تنقل تنقل مباراة مصر والسودان قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي على تردد UHF 32.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا

تردد قناة النبأ الليبية على نايل سات

اسم القناة : النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11097

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

اسم القناة : tvt togo

القمر الصناعي : يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

اسم القناة:Rti1

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية

اسم القناة : Ortb

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

🔴 🗣️ 🎙️ | السولية قبل مباراة السودان:

نعرف قيمة القميص الذي نرتديه .. ولم تعد هناك مباريات سهلة ..... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/jZjU2XcAzi — EFA.eg (@EFA) January 18, 2022

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السودان فى كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

تناولنا فى هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا 2021، مع خالص التمنيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق والتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.