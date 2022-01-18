الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا 2021

منتخب مصر
منتخب مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا 2021، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر نحو ملعب أحمدو أهيدجو، مساء غدًا الأربعاء، لمشاهدة مواجهة منتخب السودان الشقيق فى الجولة الآخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا.

ويسعي منتخب مصر لتحقيق الفوز فى هذة المباراة لضمان الوصول لدور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير 2022 حتي 9 فبراير 2022، حيث يمتلك المنتخب الوطني 3 نقاط فى مجموعته بعد تحقيق الفوز فى مباراة واحدة أمام غينيا بيساو والخسارة من نيجيريا فى المباراة الأولي له فى البطولة.

ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم إفريقيا 2021 قبل مواجهة السودان

المنتخبالمبارياتفوزتعادلهزيمةلهعليهالنقاط
نيجيريا2200416
مصر2101113
غينيا بيساو2011011
السودان2011131

موعد مباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر والسودان فى ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون فى تمام الساعة التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءٍ بتوقيت مكة المكرمة، وتنطلق معها فى نفس التوقيت مباراة نيجيريا وغينا بيساو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا بشكل حصري عبر قنواتها المتخصصة، حيث تنقل مباراة مصر والسودان قناة beIN Sports Max HD1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، بينما تنقل مباراة نيجيريا وغينيا بيساو على قناة beIN Sports Max HD2.

من جهة آخري تنقل تنقل مباراة مصر والسودان قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي على تردد UHF 32.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا

تردد قناة النبأ الليبية على نايل سات

  • اسم القناة : النبأ الليبية
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11097
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) 

  • اسم القناة : tvt togo
  • القمر الصناعي : يوتلسات 9 شرق
  • التردد: 11900
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب : افقي

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) 

اسم القناة:Rti1 

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية

  • اسم القناة : Ortb
  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق
  • التردد: 11900
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السودان فى كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

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تناولنا فى هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان فى كأس أمم إفريقيا 2021، مع خالص التمنيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق والتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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