الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: دعوة الدولة لتوفيق أوضاع 2 مليون مشروع صغير تعزز الصناعة والاقتصاد

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام مصر بقطاع الصناعة، على أكبر مستوى من جانب رئاسة الدولة المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي الذي يصر على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز النشاط الصناعي في مصر، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى نحو 100 مليار دولار في السنة.

ونوه نشأت العمدة، في تصريحات له اليوم، بالدعوة الرسمية من جانب الدولة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، بتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيصها وعددها يصل إلى نحو 2 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.

وأضاف عضو صناعة النواب، أن دخول هذه المشاريع الصغيرة، تحت مظلة القانون سيدفعها للاستفادة من مزايا اقتصادية عديدة ويزيد من إنتاجية الاقتصاد القومي والنشاط الصناعي داخله، لافتا إلى المزايا والحوافز، التي وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتيح الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفز، وهو ما يدفع للحصول على تيسيرات تمويلية وضريبية.

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس السيسي قوية وغير مسبوقة للصناعة المصرية، وتنضم للعديد من المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للخارج.

وكانت قد دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي ينقصها بعض المستندات والتراخيص وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمي مما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها والاستمرار في أنشطتها بشكل رسمي وآمن، وذلك بالتقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتيح لهم الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفز، لتأهيلهم للاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.

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