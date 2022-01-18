الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشيات المنيا تحتفل بعيد الغطاس وسط تشديد الإجراءات الاحترازية

كنيسة
كنيسة

احتفلت إيبارشيات المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الثلاثاء، بصلوات قداس عيد الغطاس المجيد، حيث ترأس الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة لإيبارشية المنيا، بكنيسة القديس أبي سيفين بقرية أبو جريد المنيا.

وطبقت الكنائس في إيبارشية المنيا، بجميع كنائسها جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشارك بالحضور في صلوات قداس عيد الغطاس المجيد، كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة والأقباط، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المصلين.

في سياق متصل، احتفلت إيبارشية ملوي بالمنيا، بقداس عيد الغطاس المجيد، برئاسة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.

 كما بثت إيبارشية ملوي فعاليات صلوات قداس عيد الغطاس المجيد، والذي شارك بها مئات الأقباط وكهنة المطرانية مع مراعاة التباعد بين المصلين وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة كإجراء وقائي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلقت الايبارشيات المختلفة نظام الحجز المسبق لقداسة عيد الغطاس المجيد تزامنا مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، كما شددت الكنائس على الأقباط على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال قداسات عيد الختان المجيد.

ويرمز لعيد الغطاس المجيد، بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد، ويعرف عيد الغطاس بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد.

ويعد عيد الغطاس المجيد أحد الأعياد السيدية الكبرى، إذ يقول البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال مقطع فيديو له إن «الأعياد الكبيرة تمت تسميتها بهذا الاسم لأنها تتعلق بالأعمال الكبيرة التي قدمها المسيح للبشر».

وأهم ما يميز طقس عيد الغطاس المجيد صلاة اللقان اذ تعتبر صلوات اللقان من أهم الصلوات فى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تقام 3 مرات سنويا فى عيد الغطاس – خميس العهد – عيد الرسل.

ومعنى كلمة اللقان وهى اسم يوناني للإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال منه، وتعنى وعاء، وتوجد نماذج له فى كنائس مصر القديمة فى شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبتا فى أرضية الكنيسة، بينما توضع فى الوقت الحالى المياه فى وعاء عادى ويصلي عليها الكاهن.

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وائل لطفي

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