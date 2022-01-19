انطلاق قداس عيد الغطاس بكنائس مطروح (لايف)

انطلق مساء أمس، قداس عيد الغطاس بكنائس محافظة مطروح، حيث التزم الإخوة الأقباط بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجرت “الدستور” بثًا مباشرًا من كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال القمص متى زكريا، راعي كنائس مطروح، خلال حديث خاص لـ"الدستور"، إن عيد الغطاس هو ثاني الأعياد في السنة الميلادية الجديدة، مشيدا بالإجراءات الأمنية المتبعة من قبل ضباط وأفراد مديرية أمن مطروح ، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضح راعي كنائس مطروح، أن عيد الغطاس مرتبط بالصلاة على المياه وهو واحد من ثلاث صلوات يتم أداؤها على مدار العام، داعيا أن تكون الأيام القادمة بخير وسعادة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قدم التهنئة للإخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح.

وقدم القمص متى زكريا، راعى كنائس مطروح، التى الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحرصه على حضور عيد الميلاد بكاتدرائية السيد المسيح بعيد الميلاد المجيد، في إطار ملامح الجمهورية الجديدة وتدشين مبادئ المواطنة، مشيرا إلى اهتمام الرئيس وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بأنحاء مصر وبمطروح منها المحطة النووية بالضبعة وميناء النجيلة البحري ومدينة العلمين الجديدةمع انشاء ومسجد بكل مدينة جديدة.

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