" وسط الإجراءات احترازية وارتداء الكمامات" ... أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الغطاس المجيد.... صور

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، قداس عيد "الغطاس المجيد" والذي يوافق 19 ‏يناير من كل عام ، وذلك وسط تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وتوافد الأخوة الأقباط لجميع كنائس المحافظة مساء اليوم، لإقامة قداس عيد "الغطاس"، ولا سيما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية بحي الشرق ببورسعيد، حيث ترأس إقامة ‏القداس كهنة الكنيسة وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، وذلك بمشاركة عدد من شمامسة الكنيسة.

وصلاة قداس هذا العيد تتكون من الطقس الديني ومجموعة من الألحان الخاصة بتلك المناسبة الدينيه‎.‎

من جانبه، قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، ن عيد الغطاس المجيد، يتزامن مع ‏ذكري عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان، منوهًا أنه أطلق على ذلك العيد اسم عيد الغطاس؛ لأن عملية التعميد تتم ‏من بالتغطيس فى الماء كما حدث مع السيد المسيح، كما ذكر في الانجيل.‎

وتابع القس أرميا: " هذا العام يعتبر العام الأول الذي تعود فيه الكنيسة لاستقبال المواطنين للمشاركة في قداس "عيد الغطاس" المجيد بعد التوقف عاميين بسبب جائحة كورونا، وهذا العام تم وضع تعليمات مشددة لحماية صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، حيث تم التشديد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات طوال فترة التواجد في الكنيسة.

واستكمل القس أرميا فهمي: "بالفعل تم التأكد من حصول كل المواطنين الذين شاركوا في القداس على جرعتي اللقاح لمواجهه فيروس كورونا، كما تم التأكد من الحالة الصحية لكل الحضور وقياس درجة الحرارة لهم وذلك تنفيذًا لتعليمات بابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية"

جدير بالذكر، أن شوارع بورسعيد شهدت حالة من الاستنفار الأمني المكثف، بمحيط كافة كنائس بورسعيد ‏وعلى أبواب الكنائس، أيضًا استنفار أمني مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات ‏الأمن أيضًا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس‎.

وعلى صعيد متصل، بدأ شباب كنائس بورسعيد في صناعة قناديل عيد "الغطاس" المبهجة، استعدادًا للاحتفال ‏بالعيد، ومن المرتقب أن يستمر القداس للساعات الأولى من فجر غدًا ‏الأربعاء.‏