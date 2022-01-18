«الصحة» تكشف: ماذا تفعل حال الشعور بأعراض رشح وصداع وصعوبة البلع؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إننا مع وجود المتحور الجديد "أوميكرون" أصبحنا الآن في موجة جديدة من موجات كورونا، وهي الموجة الخامسة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء: ما زالت معدلات دخول المستشفيات منخفضة للغاية رغم أعداد الإصابات، مقارنة بالماضي.

ولفت إلى أن مستشفيات العزل ليست بها نسب كبيرة من الإصابات، بل إن هناك أسابيع كثيرا تكون فيها نسبة العزل صفر حالات، لذلك لا يوجد ارتباط بين معدلات ارتفاع الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات.