الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الصحة» تكشف: ماذا تفعل حال الشعور بأعراض رشح وصداع وصعوبة البلع؟

جريدة الدستور

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إننا مع وجود المتحور الجديد "أوميكرون" أصبحنا الآن في موجة جديدة من موجات كورونا، وهي الموجة الخامسة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء: ما زالت معدلات دخول المستشفيات منخفضة للغاية رغم أعداد الإصابات، مقارنة بالماضي.

ولفت إلى أن مستشفيات العزل ليست بها نسب كبيرة من الإصابات، بل إن هناك أسابيع كثيرا تكون فيها نسبة العزل صفر حالات، لذلك لا يوجد ارتباط بين معدلات ارتفاع الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا مستمر للأبد ويمكن إنهاء الطوارئ هذا العام

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

إحالة 5 متهمين للمحاكمة فى وفاة بسنت خالد

الصحة العالمية تُحذر: «أوميكرون» خطير وينتشر بكثافة

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

ياسين حامد مهاجم «صقور الجديان»: لا نفكر سوى فى الفوز على «الفراعنة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشواق مسامر

أشواق مسامر تكتب: متى تكون عدوًا لنفسك؟!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني