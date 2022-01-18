الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحبة أكاديمية وهمية للنصب على الشباب بالمنوفية

حبس
حبس

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالمنوفية، الثلاثاء، قرارًا باستمرار حبس صاحبة كيان تعليمي وهمي بتهم في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات. 

تبين من التحريات الأمنية تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتّحصل منهم على مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة التي ضمت (عددا من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية، عددا من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها –  دفاتر إيصالات استلام نقدية – جهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"). 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة "أكاديمية" كيان تعليمى وهمى " بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم  من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافها وأمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية، عُثر على (عدد من الشهادات "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – عدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية  – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال وأكلاشيهات تحمل مسمى الأكاديمية – عدد من المستندات الشخصية – 2 سماعة طبية وجهاز قياس ضغط يدوى - جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطها الإجرامي)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه. 

الجامعات المصرية اكاديمية بدون ترخيص دورات تدريبية الجريمة المنظمة النصب والاحتيال 15 يوم كيان تعليمى

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وائل لطفي

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