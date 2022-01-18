الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال منتدى دافوس..

الصحة العالمية: كورونا مستمر للأبد ويمكن إنهاء الطوارئ هذا العام

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إنه لن يتم القضاء على فيروس “كوفيد - 19” نهائيًا، لكن المجتمع لديه فرصة لإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022.

جاء ذلك على لسان مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، متحدثًا خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء، والذي يعقد افتراضيا هذا العام.

وقال رايان أمام لجنة عبر الفيديو: "لن ننهي الفيروس هذا العام، ولن نقضي على الفيروس أبدا، ما يمكننا إنهاؤه هو حالة الطوارئ الصحية العامة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأعرب عن بعض التفاؤل بأنه من الممكن أن يمثل هذا العام نقطة تحول في الوباء.

وأردف أن هناك فرصة لإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال معالجة أوجه عدم المساواة طويلة الأمد في مختلف مجالات المجتمع، مثل الوصول العادل إلى اللقاحات والرعاية الصحية.

وأضاف: "لن ينتهي الأمر إذا لم نتعامل مع هذه القضايا، فهذه المأساة ستستمر". لكن ريان حذر من أن "كوفيد" سيظل يشكل تهديدا للمجتمع حتى بمجرد تحوله من فيروس وبائي إلى فيروس متوطن.

وأضاف: "لن ينتهي الأمر إذا لم نتعامل مع هذه القضايا، فهذه المأساة ستستمر". لكن ريان حذر من أن "كوفيد" سيظل يشكل تهديدا للمجتمع حتى بمجرد تحوله من فيروس وبائي إلى فيروس متوطن.

وأوضح: "الملاريا المتوطنة وفيروس نقص المناعة البشرية المتوطن يقتلان مئات الآلاف من الناس كل عام- التوطن لا يعني الخير، إنه يعني فقط أنه هنا إلى الأبد".

وأوضح: "الملاريا المتوطنة وفيروس نقص المناعة البشرية المتوطن يقتلان مئات الآلاف من الناس كل عام- التوطن لا يعني الخير، إنه يعني فقط أنه هنا إلى الأبد".

الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية المجتمع المدير التنفيذى دافوس الاقتصادي العالمي سي إن بي سي الوباء

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