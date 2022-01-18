حصاد «القوى العاملة» اليوم.. تعاقد الكويت مع ممرضات مصريات

شهد حصاد وزارة القوى العاملة والقطاعات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث الهامة، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت في إقناع إدارة مستشفى السيف، أكبر الصروح الطبية بالكويت، بإعادة الثقة للتعاقد مع الممرضات المصريات، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أن إدارة المستشفى كانت قد اتخذت قراراً سابقاً بإيقاف استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن بالانتقال للعمل لدى وزارة الصحة.

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وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، بتعيين 1383 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2749 شاباً منهم 31 "قادرون باختلاف"، وتوفير 370 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1053 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

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فيما اعتمد وزير القوى العاملة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمة السياحية، حيث انتخب أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع محسن محمد رئيسًا للنقابة العامة، وانتخاب مجلس إدارة جديد يضم 20 عضوًا يمثلون العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، منهم 5 نواب للرئيس، و3 وكلاء، واختيار عصام عبدالرحمن أمينًا عامًا، وممثلًا للنقابة في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، ومصطفى الصاوي أمينًا للصندوق، كما تم تحديد مسئولية باقي الأعضاء على مستوى الجمهورية.

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بينما أرسل المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيمائي عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والنائب عبد عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتضمنت المذكرة التي حصلت «الدستور» على نسخة منها، تضرر العاملين بقطاع الأعمال العام بشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام من تطبيق لائحة الموارد البشرية التي اقترحها وزير قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور، والتي اعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية، لأنها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقا للقانون، وكفلها لهم القانون والدستور، كما أنها تخالف توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي العمل والعمال، حيث أكد في تصريحات له أثناء افتتاح شركة كيما أسوان منذ أيام، أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأي حق من حقوق العاملين.

https://www.dostor.org/3687934