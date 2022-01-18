ثلاثية الأبعاد.. مبادرات لإنشاء خزانة ملابس افتراضية

أكد بعض خبراء الموضة أنه يمكن للأشخاص اللجوء إلى خزانة ملابسهم الافتراضية لاختيار ملابس رقمية ثلاثية الأبعاد في المستقبل القريب بدلاً من الذهاب لاختيار شيء ما يظهرون به في مكالمات الفيديو.

ويتطلع عدد من العاملين في مجال الموضة والتكنولوجيا وبعض الشركات الأخرى إلى ما يعرف بوعد الموضة الرقمية؛ وهم يراهنون على أن تلك الملابس الافتراضية لن تكون مخصصة لمكالمات Zoom فحسب، بل يمكن ارتداؤها في كل ما له علاقة بالميتافيرس، وفى النهاية ربما سترتديها على جسمك في العالم الحقيقي من خلال نظارات الواقع المعزز (AR) وذلك وفقا لتقرير أعلنته شركة McKinsey.

روبوتات لتقارير الموضة الرقمية

سبق وأن صرح كبير مسؤولي التسويق في علامة جُوتشي التجارية بأن الآلاف حول العالم يرغبون في التعبير عن أنفسهم في عالم افتراضي باستخدام منتج افتراضي من خلال شخصية افتراضية وستَنخرط الموضة في هذا الاتجاه وفي النهاية ربما يتم نقل التقارير بواسطة الروبوتات.

خزانة ملابس افتراضية

ويعتقد الخبراء بأن تجهيز الشخصيات الرقمية ليس بالأمر الجديد ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى هذه الأيام تم السعي لإضافات خزانة ملابس جديدة في العالم الإفتراضي؛ وقد أرست صناعة ألعاب الفيديو مؤخرًا الأساس للأزياء الرقمية سواء كانت هذه الازياء قماش أو كلود في ألعاب كـOverwatch وFortnite تدر عائدات بمليارات الدولارات.

ملابس افتراضية لألعاب الفيديو

واستفادت صناعة الموضة من سوق الألعاب الإلكترونية، ففي 2019 صممت علامة لويس فيتون جلودًا لـ League of Legends وقدمت علامات أزياء أخري في نفس العام إكسسوارات أفاتار من خلال منصة بناء العالم الافتراضية Roblox.

ما هى رموز NFTs؟

خارج بيئات الألعاب تم استخدام NFTs وهى رموز غير القابلة للاستبدال مسجلة في سجل رقمية تستخدم تقنية blockchain للتحقق من ملكية الأصول الرقمية وستقوم هذه الرموز لتحويل الموضة الرقمية إلى نقود على نطاق أوسع أيضًا؛ والخريف الماضي بيعت مجموعة NFT الخاصة بعلامة دولتشي آند جابانا مقابل 1،885.719 ETH وهذه العملات الإلكترونية تعادل 6 ملايين دولار.