وزير الشباب يلتقى سالى عبدالخالق ومنال عبدالرءوف.. ويوجه بالاستفادة من قدراتهما

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة بعض النماذج الشبابية المضيئة التي شاركت في منتدى شباب العالم النسخة الرابعة، وهم: سالي عبدالخالق ومنال عبدالرءوف رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيوت، لمناقشتهم حول الفرص الواعدة التي اكتسبوها من المشاركة في المحفل العالمي الشبابي، والأثر الإيجابي لمنتدي شباب العالم في إتاحة الأفكار والأطروحات والنقاشات والتحديات التي تواجه الدول وآليات المواجهة.

وأوضح «صبحي»، أن منتدى شباب العالم أصبح في ضوء توجيهات القيادة السياسية مقصدًا لشباب العالم، لإتاحة الفرص للرموز الشبابية لديهم للمشاركة، ما يسهم في توطيد أواصر التعاون بين شباب العالم أجمع، مضيفا أنه من مكتسبات منتدى شباب العالم وضع خطط لتسويق المشروعات الوطنية والمشاريع التنموية، مشيرًا إلى كم الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بالشباب في مختلف المجالات، واكتشاف المواهب وتنميتها والارتقاء بها وتطويرها من اجل خدمة الوطن والمجتمع.

وفي ذات السياق، تحدث وزير الشباب مع سالي عبدالخالق، حول مشاركتها في منتدى شباب العالم النسخة الرابعة، ومدى تأثير نصيحة الرئيس السيسي لها، والذي ساعدها علي التغلب على مشاكلها منذ الطفولة من حيث تعرضها للتنمر.

وأكدت «سالي»، أنه من ضمن النتائج الإيجابية لها عن طريق مشاركتها بمنتدى شباب العالم انها استطاعت اكتساب شخصية متوازنة قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات، وفتح آفاق التواصل مع أقرانها من شباب العالم أجمع.

بينما قالت منال عبدالرءوف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيوت، إن مشاركتها في منتدى شباب العالم الأولى من نوعها، حيث استطاعت مصر إبهار العالم أجمع، من خلال تنظيم هذا الحدث العالمي وحسن استقبال الوفود والضيوف، وتطبيق السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والتفاعل الدائم مع مختلف الورش والجلسات الحوارية.

وكان أعلن وزير الشباب والرياضة عن دمج كل من سالي عبدالخالق ومنال عبدالرءوف رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيوت، ضمن أنشطة ومشروعات الوزارة، واستثمار طاقاتهما وأفكارهما ومقترحاتهما البناءة لخدمة قطاع الشباب.