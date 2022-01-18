أشواق مسامر تكتب: متى تكون عدوًا لنفسك؟!

كلما ذُكرت كلمة «عدو» يتبادر إلى ذهننا جميعًا شخص يمكر ويكره ويضمر الأذى والشر، ولكن هل تساءلنا عن كيف يكون الإنسان عدوًا لنفسه يؤذها ويقلل من شأنها بل قد يحتقرها فى وقت من الأوقات؟.. حينما يكون الإنسان عدوًا لنفسه لا يعى على الإطلاق قدر التأخر والإحباط الذى يجنيه ويحصده جراء هذا الأمر، ولكن متى نكون أعداء لأنفسنا؟! هناك العديد من الأسباب التى ترصد عداوة الإنسان لنفسه ومن أهمها:

١- الخوف، فالخوف من أكبر المعوقات التى تؤدى بالإنسان لطرق صعبة وبعيدة عن تحقيق أهدافه، بل قد يجعله يضع العراقيل ويستقطب الصعاب حتى يقول لنفسه ها أنا لا أستطيع.. فأنا يعطلنى الروتين أو يؤخرنى تآمر الآخرين علىّ، وفى هذه اللحظة يتحوّل الإنسان إلى عدو لنجاحه دون وعى منه لذلك.

٢- المعتقدات سواء تلك التى جئنا بها من الماضى أو وضعها الآخرون أمامنا لانتقادنا والتنمر علينا فذهب الماضى بلا رجعة، وسار كل من انتقدنا فى طريقه، ولكننا ما زلنا أسرى تلك المعتقدات التى قيلت عنا ككلمة «أنت غبى، أنت فاشل، أنتِ وحشة».. إلخ، وفى تلك اللحظة العصيبة التى يفقد فيها الشخص ثقته بنفسه يتحول لعدو لدود لذاته يجلدها ويؤذيها.

٣- المشتتات، إن استجابة الشخص للمشتتات التى يمر بها تعطله بقوة، وما أكثرها فى وقتنا الحالى، وقد تكون هذه المشتتات أشخاصًا أو مواقف أو حتى مكالمة تليفون، فيظل الشخص يهدر فى وقته وطاقته ويتعثر ويتأخر، وبعد فترة يجد من سبقوه فى مجالاتهم وقد حققوا النجاح فيظل يندب حظه على تأخره ولا يعى ولا يعلم أنه السبب الرئيسى فى ذلك التأخر.

٤- الاستسلام للمشاعر السلبية، فالاستسلام لمشاعر الغضب أو الحزن أو القلق والتوتر أو جلد الذات وغيرها الكثير من المشاعر السلبية يظل الإنسان أسيرًا لها طوال الوقت، تؤثر عليه وعلى صحته النفسية والجسدية وتقلل من مناعته فيصبح فريسة سهلة للأمراض والإنهاك، ويخرج بعيدًا عن طريقه ويفقد سعادته بيده.

٥- افتقاد تأكيد الذات، حينما يتحوّل الشخص لمجرد أداة لإسعاد الآخرين على حساب ذاته وتتحوّل العلاقات من حوله لمصدر لسحب الطاقة منه، حينها لا يدرك الشخص كم الضرر الذى يلحقه بذاته، وهذا الأمر يختلف كل الاختلاف عن تقديم الدعم بشكل واعٍ ومتخصص لمن يحتاجون إليه، ويختلف أيضًا حتى عن مفهوم «الجدعنة والشهامة» التقليدى الذى نعرفه بتقديم المساعدة حتى لمن لا نعرفهم ولكن يتوقف الأمر عن كونه على حساب ذاتك وبشكل مستمر طوال الوقت.

لا بد أن ننتبه جميعًا بألا نتحوّل لأن نكون أكبر أعداء لأنفسنا دون أن نعى ذلك الأمر، وقبل أن نلقى اللوم على الآخرين من حولنا، ونبحث عن تلك الشماعة التى نعلق عليها إحباطاتنا وأخطاءنا، لا بد أن نقف ونتفكر ونرى ما نفعل ونقيّم ونقوم حتى نصل بأنفسنا لبر الأمان الحقيقى.