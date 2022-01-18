مُصممة المجوهرات.. عزة فهمى: تعلمت الصنعة فى خان الخليلى ووصلت للعالمية

يمكن أن نعتبر صانعة المجوهرات «عزة فهمى» قصة نجاح ملهمة ومشجعة، حيث قادتها إرادتها وشغفها إلى تحقيق ريادة فى عالم التصميمات والابتكارات الفنية، حيث اجتاحت منتجاتها دول العالم، وحققت شهرة فريدة من نوعها. السفر كان الملهم الأول لعزة فهمى، حيث أمدها بالكثير من الأفكار التى طبقتها على أرض الواقع، التى كانت سببًا رئيسيًا فى شهرتها، حيث كانت تتعرف على مختلف الثقافات، وساعدها ذلك على تطوير قدراتها على الابتكار.

واعتمدت فى رحلتها على التجول والتنقل من مكان إلى آخر، فقد أحبت العمل الميدانى، ولم تترك نفسها أسيرة المكاتب، بل عملت على الاحتكاك بالصنعة نفسها وحرفييها، وبدأت فى استكشاف عالمها الخاص من «خان الخليلى» فى القاهرة فى عام ١٩٦٩، فتدربت مع أمهر الصاغة، وكانت أول امرأة تفعل ذلك على الإطلاق، فى وقت كان من غير المقبول اجتماعيًا لخريجة الفنون الجميلة أن تعمل فى ورشة مليئة بالرجال، حيث ارتدت ملابس العمل الرسمية، وقضت أيامًا كثيرة فى تعلم المهنة.

واعتبرت أن مفتاحها السرى للنجاح هو الحب والشغف، حيث ظلت مؤمنة بأنها إن فعلت الأشياء بالحب، فإنها ستحقق الخير للناس، كما رأت أن افتتاح مدرسة التصميم الخاصة بها على سبيل المثال كان أسعد لحظة بالنسبة لها، وكذلك نشر كتابها «أحلام لا تنتهى»، الذى يحكى عن رحلتها ومسار حياتها بالعامية المصرية، وتكشف فيه كيف بدأت بيع الماركة الخاصة بها بـ٣ جنيهات فقط.

وكانت التصميمات الفريدة المستمدة من التاريخ المصرى والحضارة الفرعونية والثقافة الإسلامية هى جوهر نجاح «عزة»، التى جعلت مشاهير العالم يقبلون على منتجاتها، مثل النجمة ريهانا وملكة الأردن وغيرهما.