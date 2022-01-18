الثلاثاء 18 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مُصممة المجوهرات.. عزة فهمى: تعلمت الصنعة فى خان الخليلى ووصلت للعالمية

عزة فهمى
عزة فهمى

يمكن أن نعتبر صانعة المجوهرات «عزة فهمى» قصة نجاح ملهمة ومشجعة، حيث قادتها إرادتها وشغفها إلى تحقيق ريادة فى عالم التصميمات والابتكارات الفنية، حيث اجتاحت منتجاتها دول العالم، وحققت شهرة فريدة من نوعها. السفر كان الملهم الأول لعزة فهمى، حيث أمدها بالكثير من الأفكار التى طبقتها على أرض الواقع، التى كانت سببًا رئيسيًا فى شهرتها، حيث كانت تتعرف على مختلف الثقافات، وساعدها ذلك على تطوير قدراتها على الابتكار.

واعتمدت فى رحلتها على التجول والتنقل من مكان إلى آخر، فقد أحبت العمل الميدانى، ولم تترك نفسها أسيرة المكاتب، بل عملت على الاحتكاك بالصنعة نفسها وحرفييها، وبدأت فى استكشاف عالمها الخاص من «خان الخليلى» فى القاهرة فى عام ١٩٦٩، فتدربت مع أمهر الصاغة، وكانت أول امرأة تفعل ذلك على الإطلاق، فى وقت كان من غير المقبول اجتماعيًا لخريجة الفنون الجميلة أن تعمل فى ورشة مليئة بالرجال، حيث ارتدت ملابس العمل الرسمية، وقضت أيامًا كثيرة فى تعلم المهنة. 

واعتبرت أن مفتاحها السرى للنجاح هو الحب والشغف، حيث ظلت مؤمنة بأنها إن فعلت الأشياء بالحب، فإنها ستحقق الخير للناس، كما رأت أن افتتاح مدرسة التصميم الخاصة بها على سبيل المثال كان أسعد لحظة بالنسبة لها، وكذلك نشر كتابها «أحلام لا تنتهى»، الذى يحكى عن رحلتها ومسار حياتها بالعامية المصرية، وتكشف فيه كيف بدأت بيع الماركة الخاصة بها بـ٣ جنيهات فقط. 

وكانت التصميمات الفريدة المستمدة من التاريخ المصرى والحضارة الفرعونية والثقافة الإسلامية هى جوهر نجاح «عزة»، التى جعلت مشاهير العالم يقبلون على منتجاتها، مثل النجمة ريهانا وملكة الأردن وغيرهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

الصحة العالمية تُحذر: «أوميكرون» خطير وينتشر بكثافة

«الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار فى محافظات مصر

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

مصر تُسدد أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها خلال عام رغم جائحة «كورونا»

«تعيين 30 ألف مدرس سنويًا».. أبرز قرارات اجتماع الرئاسة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشواق مسامر

أشواق مسامر تكتب: متى تكون عدوًا لنفسك؟!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

الأردن: عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني