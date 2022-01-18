الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«فن المقاطعة».. دليل مختصر للتخلص من زملاء العمل المزعجين

العمل
العمل

نقابل فى مجتمع العمل شخصيات متنوعة مثل الكتوم أو الثرثار أو الذى يسبب إزعاجًا كبيرًا لزملائه فى العمل، ونكون مضطرين للتعامل معه، ولكن لتجنب الإحراج، فيمكنك اتباع عدد من الخطوات لرسم الحدود بينك وبين زميلك المزعج وفقًا لموقع هارفارد بيزنس.

ضع حدودًا

فى بيئة العمل من أهم الأشياء التى يجب القيام بها هو وضع الحدود مع الزملاء لضمان حياة صحية، إضافة إلى أنه يقوى شخصيتك ولا يسمح لأحد باقتحام حياتك الشخصية.

تحدث بلطف

إذا لم تنجح فى وضع الحدود مع زميلك المزعج، فيجب أن تكون صريحًا معه وتتحدث معه بشكل مباشر، ولكن عليك أن تكون لطيفًا وحريصًا على عدم إحراجه.

حدد الوقت المتاح للدردشة 

مع بداية اجتماع العمل دع زميلك الثرثار يعرف مقدار الوقت المتاح له للتحدث، ولا يجب عليك تقديم تفسير عن تحديد الوقت، مثلًا يمكنك أن تقول: «لدى ١٠ دقائق للدردشة فقط».

وقت الحديث وساعات العمل

إذا كان للثرثرة تأثير سلبى كبير عليك فاغتنم الفرصة لضبط التوقعات لعلاقة العمل، وراجع ساعات العمل، مع تنظيم جدول أعمال الاجتماعات.

تعلم فن المقاطعة

قد يكون التدخل صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا، ابدأ بعبارات مثل «هل يمكننى القفز لمشاركة أفكارى هنا؟» أو «قبل أن ننتقل، يمكنك رفع يدك إذا كان اجتماعك افتراضيًا على الإنترنت.

التعبير عما يشغل تفكيرك

إذا أراد زميلك الثرثار استكمال حكى موضوعاته التى لا تنتهى، فلا تدعه يكمل حديثه، وإنما يمكنك أن تقول له بلطف: «عذرًا أنا أعمل فى مشروع اقترب موعده النهائى».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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