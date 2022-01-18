غدًا.. أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة عقد صفقة لبيع رضيعه

تنظر محكمة الجنايات المختصة، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة عقد صفقة لبيع نجله الطفل الرضيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

جاء بأقوال عميد شرطة ورئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بورود معلومات أيّدتها تحرياته السرية بقيام المتهم بعرض نجله الطفل "مالك.إ" للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشبكة المعلومات الدولية بالدخول إلى إحدى صفحات التبني المسمّاة: (اتبني طفل).

أضاف أنه راسله عبر أحد مصادره السرية على هاتفه الجوال من خلال تطبيق "فيس بوك ماسنجر" منتحلًا صفة مشتري للطفل وأرسل له المتهم صورة شخصية للطفل سالف الذكر، واتفقا على مكان اللقاء لإتمام عملية البيع مقابل مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه.

وأوضح أنه ما أن وصل حتى تم ضبطه وبصحبته طفله سالف الذكر، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريّاته أقر بصحتها وأنه والد الطفل المضبوط رفقته، وأضاف بأنه صاحب الحساب المستخدم في الاتفاق على بيع نجله وقدم له هاتفه الجوال وأطلعه على محادثات عبر تطبيق "فيسبوك ماسنجر" تضمنت الاتفاق على بيع الطفل قام بطباعتها.

وأضاف بأن تحرياته السرية قد أسفرت عن أنه عزي مقصد المتهم من اقترافه للواقعة بيع نجله مقابل مبلغ من المال.