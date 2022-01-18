الإرياني: نقل «الحوثي» الألغام بصناديق الإغاثة جريمة تكشف استغلالها للعمل الإنساني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن المشاهد التي عرضتها ألوية العمالقة لمخازن الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميليشيا الحوثي قبل فرارها من مديرية حريب، وتظهر قيامها بنقلها وتخزينها في صناديق خاصة بمنظمات الإغاثة وتحمل شعارات الأمم المتحدة، جريمة شنعاء تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للميليشيا الإجرامية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أن هذه الجريمة النكراء تكشف عن حيل ميليشيا الحوثي لنقل الأسلحة والذخائر، وتذكر باستغلالها العمل الإنساني والإغاثي واجهة وغطاء للاستمرار في قتل اليمنيين وممارسة أنشطتها الإجرامية، وكيف أنها وظفت المطارات والموانئ إلى ممرات لتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع. ‏

ودعا الأرياني الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لفتح تحقيق شفاف في الحادثة، والتنديد بجريمة استخدام شعاراتها كغطاء لنقل وتخزين الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا الحوثية في المنازل والمدارس والمساجد والأسواق والطرق، ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ. ‏

وطالب الارياني، من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة هذه الممارسات، وتشديد الضغوط على ميليشيا الحوثي التابعة لإيران لوقف جرائمها بحق المدنيين، والتحرك الفوري لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وكانت حققت قوات الجيش اليمني انتصارات كاسحة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب بعد أن كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال أركان حرب جبهة الجوبة، العميد الركن عبده الذيباني، إن قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها الميداني جنوبي محافظة مأرب، وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها جبل (الفليحة) وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.