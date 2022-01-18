ياسين حامد مهاجم «صقور الجديان»: لا نفكر سوى فى الفوز على «الفراعنة»

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السودانى، الليلة، فى الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها الكاميرون، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يطمح «الفراعنة» لتحقيق الفوز من أجل الصعود للدور المقبل، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام شقيقه السودانى، الذى ظهر بأداء جيد فى أول جولتين أمام غينيا بيساو ونيجيريا.

فى السطور التالية «الدستور» تحاور ياسين حامد، مهاجم المنتخب السودانى ولاعب فريق نيريجيهازا سبارتاكوس المجرى، للحديث عن المباراة:

■ ما توقعاتك لنتيجة المواجهة مع مصر؟

- سنلعب على الفوز، لا يمكننى التكهن بنتيجة المباراة، لكننا ننتظر ونتدرب جيدًا حتى موعد اللقاء، ونأمل فى أن نتمكن من تحقيق الفوز.

■ قال البعض إن هدفكم فى البطولة تصحيح الصورة التى ظهرتم بها فى «كأس العرب» وبعد مضى أول جولتين فى البطولة، هل هذا صحيح؟

- نلعب حاليًا فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، لذا فنحن لا نفكر فى الماضى. نحن نركز على مواجهة مصر، ونحاول بذل أفضل ما لدينا، ونأمل فى تحقيق الانتصار وإسعاد الشعب السودانى.

■ هل ترى أن بإمكانكم الفوز على منتخب مصر؟

- نعم بالطبع، لهذا السبب نحن نتدرب ونستعد من أجل الانتصار، لا يمكننا أن نفكر فى أن نخسر أو نخرج من المباراة بالتعادل، لأنها آخر مباراة لنا فى كأس الأمم الإفريقية، وإذا تمكنا من تحقيق الانتصار، يمكننا المضى قدمًا فى البطولة.

■ خسرتم أمام مصر فى كأس العرب بخماسية نظيفة ماذا تغير منذ تلك المباراة؟ وهل تعد بعدم تكرار النتيجة؟

- فى كرة القدم، لا يمكننا معرفة ماذا سيحدث، لكن بالطبع لن تتكرر تلك النتيجة. أنا أرغب فى الفوز وجميع اللاعبين يرغبون فى الفوز ولهذا جئنا لتحقيق الانتصار وجعل بلدنا سعيدًا.

■ ما رأيك فى منتخب مصر؟

- بالنسبة لى منتخب مصر واحد من أقوى المنتخبات فى إفريقيا. لديه لاعبون من الطراز العالمى والجميع يعرفهم، لذا نحن نعرف بأننا سنخوض مباراة صعبة، ويجب علينا أن نجعل كل شىء جيدًا.

■ ستواجه محمد صلاح الليلة.. ماذا يمثل لك اللعب أمامه؟

- محمد صلاح هو أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، وأحد أفضل اللاعبين فى العالم، لا يمكن وصفه بما يستحقه لأنه لاعب رائع. أنا سعيد للغاية لأننى يمكننى الآن أن ألعب أمام كبار اللاعبين أمثاله، وسأطلب منه قميصه عقب المباراة، سيكون شرفًا كبيرًا لى.

■ مَن تتابع من لاعبى منتخب مصر؟ ومَن أفضلهم برأيك؟

- المنتخب المصرى لديه لاعبون رائعون يلعبون فى أوروبا أو الأهلى فى مصر، وبعد «صلاح» أحب محمود حسن تريزيجيه، وأعتقد أنه لاعب رائع وقوى.

■ فى رأيك.. مَن المنتخب الأقرب لتحقيق اللقب فى النسخة الحالية؟

- أعتقد «نيجيريا» يمكنه الفوز باللقب، لعبنا أمامه وهو منتخب قوى للغاية، يلعب بشكل جيد معًا ويمتاز بالجماعية.

■ فى مدينة جاروا الكاميرونية التى تستضيف لقاءات المجموعة.. هل واجهتم أى مشكلات أو صعوبات أو تهديدات؟

- كل شىء رائع إلى الآن من وجهة نظرى، لم نواجه أى مشكلات، وأعتقد أن التنظيم رائع فى تلك المدينة.