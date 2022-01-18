وصفات سهلة للتخلص من آلام الدورة الشهرية

جميع الفتيات من سن البلوغ حتى اليأس أو انقطاع الطمث، تتعرض للدورة الشهرية مرة كل 28 يوما، وخلالها تنقبض عضلات الرحم وتسترخي للمساعدة في التخلص من البطانة التي تراكمت.

يمكن أن تحدث تشنجات وقت لآخر قد تعاني السيدات خلالها من الغثيان والقيء والصداع والإسهال، ويقترح اختصاصي تغذية لموقع «femina» بعض التركيبات الغذائية التي تساعد في مكافحة آلام الدورة الشهرية، ونرصدها في السطور التالية:

عصير اللوز والموز:

هذا العصير ليس فقط رائعًا لتقلصات الدورة الشهرية لكنه له مذاق رائع أيضًا.

طريقة تحضره:

اخلطي موزًا مثلجًا، على 350 مل من الحليب، وملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي، وملعقة كبيرة من زبدة اللوز، وملعقتين كبيرتين من بذور الكتان، ورشة من مسحوق القرفة حتى تصبح ناعمة.

تناولي هذا كل يوم للمساعدة في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، فهذا المزيج مفيد بشكل خاص أثناء الدورة الشهرية لأنه يحتوي اللوز على فيتامين E، والذي ثبت أنه يساعد في تقلصات العضلات، بالإضافة إلى أن الموز غني بالمغنيسيوم، مما يساعد في تقلصات الدورة الشهرية واسترخاء العضلات بشكل عام.

التأثيرات القوية للقرفة عالية الجودة وتم إجراء الكثير من الأبحاث حول استقرار نسبة السكر في الدم، وتساعد بذور الكتان المطحونة في توازن الهرمونات والتخلص من هرمون الاستروجين الزائد من الجسم، والذي قد يكون مرتبطاً بتشنجات مؤلمة من أوراق.

وصفة التوت وشاي الزنجبيل:

املئ وعاء نصفه بالماء وضعه على نار عالية، أضف التوت والزنجبيل، اخفض الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة واحتفظ بها، على النار لمدة من ثلاث إلى خمس دقائق على نار خفيفة، نرفع القدر عن النار ونقلب أوراق التوت، يترك لمدة 10 دقائق، ويغطى، ويمكن تحلية الشاي حسب الرغبة بعد تصفية المواد الصلبة.

يساعد هذا المزيج للأسباب التالية:

أوراق التوت هي أكثر الأعشاب فائدة لصحة المرأة، ويحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات وتسكين الآلام، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ والألم.