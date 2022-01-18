الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 17 عامًا لـ6 متهمين بمصر الجديدة بتهمة السرقة

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الثلاثاء، 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، بينما المتهم السادس "أحمد.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهما بالسرقة بالإكراه في مصر الجديدة.

أوضحت أمر الإحالة في القضية رقم 11076 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، أن المتهمين “محمود. م” و "أشرف. إ" و "أحمد. ح" و "محمد . ح" و "أيمن. ع" و "أحمد. س" اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة على سرقة المنقولات والمشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المبينين وصفا وقيمة ومقدرًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه "فاغر.ش" .

وكان ذلك بطرق الإكراه الواقع عليه وعلى مخدوميه كل من "عادل.ع، محمد.س" بأن خطط المتهم السادس للواقعة وأمد الباقين بالبيانات والإرشادات اللازمة لارتكابها وأرشدهم المتهم الخامس على مسكن المجني عليه، فتوجه المتهمون من الأول إلى الرابع إليه مستقلون إحدى السيارات قيادة المتهم الرابع، ودلفوا من الأول إلى الثالث للعين ملك المجني عليه بصحبة مخدوميه المار بيانهما مدعين بأنهم من رجال الشرطة حال حمل الأول "محدث صوت على شكل مسدس"، فسمح لهم بالدخول حتى قام بإشهار محدث الصوت في وجههم بينما قام الآخران بإشهار أسلحة بيضاء "أت وصفها"مهددين إياهم باستخدامها وقيدوا وثاقهم مما شل مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وحازوا وأحرزوا محدث صوت على شكل مسدس بدون تصريح من الجهة المختصة، حازوا وأحرزوا ذخائر عدد أربع طلقات ما تستعمل على المحدث محل الاتهام الثاني بدون ترخيص من الجهة المختصه، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطوتين" دون ترخيص.

بدون ترخيص سرقة بالاكراه المشدد 10 سنوات جنايات شمال القاهرة محكمة جنايات السرقة بالإكراه

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