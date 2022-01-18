الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع حالة التأهب القصوى استعدادًا لتأمين احتفالات الغطاس بالجيزة

حالة التأهب القصوى
حالة التأهب القصوى

رفعت أجهزة الأمن بالجيزة الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة احتفال المسيحيين بعيد الغطاس.

كما وجه مدير أمن الجيزة بتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق  المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والتأكيد على أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بالطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

وتشمل الخطة التي يشرف على تنفيذها اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تأمين كافة الطرق الجانبية المحيطة بالمُطرانيات والكنائس والأديرة خلال الصلوات والاحتفالات، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور.

وشهدت دوائر أمن الجيزة انتشار مكثف لرجال المباحث للخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة، وتفتيش للوافدين إليها، وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسؤولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

فيما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بعمل خطة مرورية عالية المستوى، وتجهيز عدد من المحاور والطرق البديلة حالا حدوث تكدس مروري أثناء الاحتفالات، تيسيرا على المواطنين.

المواطنين وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية محمود توفيق اجهزة الامن اللواء محمود توفيق تكدس مروري المنشآت السياحية رجال المباحث السيارات المتروكة عيد الغطاس

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