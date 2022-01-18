القابضة للنقل: الانتهاء من دراسات الجدوى للميناء الجاف خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن الشركة القابضة تشارك فى المشروعات القومية فى مجال الموانئ الجافة من خلال دخولها فى تحالف مع شركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار، لتنفيذ مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة، بمساحة تبلغ 14 فدانًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون جنيه.

وأضاف «حلمي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن المشروع يهدف للعمل على سرعة التداول لكافة أنواع البضائع وخفض تكلفة النقل وخدمة المناطق الصناعية، وتقديم خدمات القيمة المضافة، وتسهيل عمليات النقل لحركة الصادرات والواردات.

وأشار، إلى أنه من المقرر الانتهاء من الدراسات اللازمة للمشروع خلال الربع الأول من عام 2022، موضحًا أنه تساهم الشركة القابضة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 33% في شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض المنشأة، بغرض إنشاء وادارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 الى 62 بميناء الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 7 مليار جنيه، وتشمل المحطة أرصفة بطول 2500 متر وأعماق تصل إلى 17.5 متر وساحات التداول بمساحة 545 ألف م2.

وتصل طاقة التداول للمحطة من 12 مليون طن إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، وتداول الحاويات الى مليون ومائتين خمسين حاوية مكافئة وسوف تكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن فى وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.

وأوضح «حلمي» أنه في اطار القدرات التنافسية للشركة لمواجهة الموانئ والمحطات المنافسة بالمنطقة، فأن الشركة قامت بالتعاون بين الشركة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، للتنسيق بينهما مع مصلحة الجمارك المصرية لتحقيق التكامل بين الموانى المصرية بتفعيل عملية نقل الحاويات برًا بواسطة السكك الحديد بين ميناء السخنة وميناء غرب بورسعيد، تحقيقًا لرغبة عملاء الشركة وحل مشاكل التكدس بالميناء السخنة، وكذا تم الاتفاق على تسيير رحلة أسبوعيًا بمعدل 50 حاوية / رحلة كمرحلة مبدئية للتشغيل قابلة للزيادة.

وأكد، أنه تقوم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، بتنفيذ مشروع تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من «6:1» بميناء دمياط بطول 1450م، بهدف زيادة العمق من 14.5 م الى 17م، بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ حوالى 1,3مليار جنيه، حيث يهدف المشروع أن تصل الطاقة القصوى لأجمالى أرصفة المحطة «6:1» إلى 1.8 مليون حاوية مكافئة سنويا، ويتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وجارِ العمل بالمرحلة الرابعة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام 2022.