الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهمين بخطف طالب في 6 أكتوبر

خطف طالب
خطف طالب

تناقش الأجهزة الأمنية بالجيزة، المتهمين بخطف طالب بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات بينهم، لمعرفة الدوافع الحقيقية لعملية الخطف.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الثلاثاء، القبض على المتهمين بخطف طالب للانتقام منه بسبب خلافات سابقة بينهم والحصول على فدية بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طالب للخطف بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر أن ربة منزل و5 أشخاص آخرين وراء استدراج الطالب وخطفه بسبب خلافات سابقة بينهم، واعتدائه بالضرب على أحد أفراد أسرة المتهمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وإعادة الطالب لأسرته، وبُمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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وائل لطفي

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